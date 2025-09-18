Un grupo de 29 personas, durante años, simularon ser bomberos en Buenos Aires. Ellos se aprovechaban de la buena fe de los vecinos para reunión dinero, pero nunca iba a sus verdaderos objetivos.

El comisario Matías García, a cargo de los operativos que desbarataron la banda, detalló que los falsos bomberos llegaban a incendios, se sacaban selfies y compartían las imágenes. De este modo ellos aparentaban estar ejerciendo su deber. Sin embargo todo era una pantalla.

Garcia comentó en el medio TN, que: “No tenían habilitación por parte de Defensa Civil y, como podemos ver, la manguera del camión estaba sin usar. Era solo una pantalla para darle un halo de realidad a la estafa. Nadie sospecha de un bombero porque es una de las profesiones más nobles del mundo”.

Los falsos bomberos contaban con contenedores equipados con escaleras y herramientas para aparentar un cuartel auténtico. Lo peor es que ellos pedían donaciones tanto a los vecinos como a laboratorios. Pero sus estafas no eran en un solo lugar, sino en 4 zonas diferentes operaban.

En los operativos se secuestraron 19 mil comprimidos, incluidos medicamentos como Viagra, que supuestamente iban a donar a clubes de jubilados. Además se incautaron $870.000, 1635 folletos, 15 credenciales, 86 cascos y seis extintores de plástico, junto con camisas, calcos, camperas, buzos, posnets y otros elementos.

La pantomima de este grupo se descubrió después de que un auto se incendiara frente a uno de los cuarteles falsos y los “bomberos” no intervinieran. Ahora, los 29 detenidos enfrentan cargos por usurpación de títulos y honores y están bajo investigación.