Este era el modus operandi de la banda de los falsos bomberos que pedían donaciones
Se trata de 29 personas que fueron descubiertas luego de años estafando a los vecinos
Un grupo de 29 personas, durante años, simularon ser bomberos en Buenos Aires. Ellos se aprovechaban de la buena fe de los vecinos para reunión dinero, pero nunca iba a sus verdaderos objetivos.
El comisario Matías García, a cargo de los operativos que desbarataron la banda, detalló que los falsos bomberos llegaban a incendios, se sacaban selfies y compartían las imágenes. De este modo ellos aparentaban estar ejerciendo su deber. Sin embargo todo era una pantalla.
Garcia comentó en el medio TN, que: “No tenían habilitación por parte de Defensa Civil y, como podemos ver, la manguera del camión estaba sin usar. Era solo una pantalla para darle un halo de realidad a la estafa. Nadie sospecha de un bombero porque es una de las profesiones más nobles del mundo”.
Los falsos bomberos contaban con contenedores equipados con escaleras y herramientas para aparentar un cuartel auténtico. Lo peor es que ellos pedían donaciones tanto a los vecinos como a laboratorios. Pero sus estafas no eran en un solo lugar, sino en 4 zonas diferentes operaban.
En los operativos se secuestraron 19 mil comprimidos, incluidos medicamentos como Viagra, que supuestamente iban a donar a clubes de jubilados. Además se incautaron $870.000, 1635 folletos, 15 credenciales, 86 cascos y seis extintores de plástico, junto con camisas, calcos, camperas, buzos, posnets y otros elementos.
La pantomima de este grupo se descubrió después de que un auto se incendiara frente a uno de los cuarteles falsos y los “bomberos” no intervinieran. Ahora, los 29 detenidos enfrentan cargos por usurpación de títulos y honores y están bajo investigación.