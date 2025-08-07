Este fue el triste mensaje de la mamá del niño asesinado por su padre

El pasado martes en Lomas de Zamora, Alejandro Ruffo, de 52 años, fue detenido luego de asesinar a su hijo Enzo Joaquín, de 8 años, y posteriormente intentar quitarse la vida con un arma blanca. El hecho ocurrió en la vivienda familiar ubicada en la esquina de las calles Díaz Vélez y Loria, y fue descubierto tras una alerta a la policía.

La madre del menor, Natalia Ciak, se encontraba trabajando cuando ocurrió el crimen. Al ser advertida por una vecina que escuchó ruidos extraños, intentó comunicarse con su pareja sin éxito y regresó de inmediato a su casa. Al no poder ingresar ni obtener respuesta de Ruffo, llamó al 911. Minutos después, efectivos de la Policía Bonaerense forzaron la entrada y se encontraron con un escenario desgarrador.

En el living de la casa, Ruffo yacía con una herida de arma blanca en el abdomen, en un aparente intento de suicidio. En la habitación matrimonial, los agentes encontraron sin vida a Enzo Joaquín. Según los primeros resultados de la autopsia, el niño murió asfixiado con una almohada.

Según la reconstrucción de los hechos, Ruffo había acompañado esa mañana a su esposa hasta una parada de colectivo para que pudiera ir a trabajar. En ese trayecto, la pareja habría mantenido una fuerte discusión. Poco después, el hombre regresó solo a la vivienda y cometió el crimen.

El hecho generó una fuerte conmoción en la comunidad y también en redes sociales, donde la madre del menor expresó su dolor e indignación. En una publicación de Instagram del propio Ruffo —donde compartía fotos con su hijo—, Ciak comentó: “Vas a arder en el infierno” y “Con Joaquín no”, en mensajes cargados de angustia.

Ruffo solía compartir imágenes con su hijo en redes sociales. En su cuenta personal de Instagram, publicó fotos y videos junto a Enzo Joaquín en distintas actividades. La última publicación fue un video de la hinchada de Los Andes, el club de fútbol local, del cual ambos eran simpatizantes.

Actualmente, Ruffo permanece internado bajo custodia policial, mientras se recupera de las heridas autoinfligidas. La causa fue caratulada como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”, y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.