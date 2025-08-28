Como pasó en Lomas de Zamora, la comitiva de La Libertad Avanza (LLA) fue abucheada, insultada repudiada. Este jueves le tocó a Karina Milei y Martín Menem, quienes fueron evacuados en un auto oficial junto a Lisando Almirón, candidato a gobernador.

Los incidentes ocurrieron en la previa de las elecciones que se celebrarán el domingo 31 de agosto, en donde los correntinos elogiarán gobernador. La Secretaria General de la Presidencia, el presidente de la Cámara de Diputados y el candidato libertario Lisandro Almirón, fueron evacuados.

Según las imágenes que se registró en medios televisivos, en plena recorrida que llevaba la caravana libertaria, un grupo de manifestantes que estaban desde antes en la zona comenzaron a gritarles y abuchearlos, situación que produjo empujones en la zona donde estaba la hermana del presidente.

Rápidamente, la custodia oficial decidió evacuar en un auto oficial a las autoridades que estaban presentes en el lugar.

Medios correntinos informaron que, en los últimos días, organizaciones que reclamaban por las mejoras en las partidas para discapacidad estaban realizando una manifestación en la zona. Cuando supieron de la recorrida libertaria, decidieron interrumpir.

En un principio, todo habría escalado después de que seguidores libertarios respondieron a las provocaciones y comenzaron los incidentes. Todo el operativo estuvo a cargo de la Policía Federal y recibió ayuda de la Policía de Corrientes tras los incidentes.

Uno de los referentes libertarios que estaba presente en el momento del ataque y enfrentó a un camarógrafo que fue reducido por los custodios fue el influencer Iñaki Gutiérrez, quien apuntó: "Él le pegó una patada al auto. ¿Vos viste el video? ¿Viste el video? Cuando lo veas, vas a darte cuenta que tenemos razón nosotros. Pateó un auto oficial. El caballero pateó un auto oficial. Están muy equivocados que por hacer periodismo pueden pegar al auto oficial”