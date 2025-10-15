Un grave accidente escolar se produjo este miércoles en el Colegio Guadalupe, ubicado en el barrio porteño de Palermo, cuando un experimento con alcohol y fuego terminó en una explosión que dejó cinco estudiantes heridos, dos de ellos con quemaduras de gravedad.

El hecho ocurrió durante una clase conjunta de química en la que participaban alumnos de cuarto y quinto año. Según testigos, los estudiantes manipulaban materiales inflamables en el patio del establecimiento cuando una llama se descontroló y provocó la explosión.

De acuerdo con información oficial del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), un adolescente de 16 años fue trasladado de urgencia al Hospital Gutiérrez, con el 35% de su cuerpo quemado, presentando lesiones en el abdomen, tronco, cuello y rostro. El joven permanece internado en terapia intensiva.

Otro de los afectados, de 13 años, fue derivado al Hospital de Quemados luego de pasar por el Hospital Fernández. Presenta entre 15% y 20% de la superficie corporal comprometida, con quemaduras en el rostro, tronco y espalda, y se encuentra en terapia intermedia.

Además, otras tres personas —entre ellas un adulto— sufrieron quemaduras leves y fueron atendidas en el lugar por personal médico sin requerir traslado.

Testimonios

Varios estudiantes presenciaron el momento de la explosión y relataron escenas de pánico. Federico, alumno de tercer año, contó que sus compañeros “estaban manipulando alcohol y fuego cuando un chico se prendió fuego de pies a cabeza”.

“Un profesor le tiró un guardapolvo encima y después otro se tiró con su propio cuerpo para apagarlo. No había ningún tipo de matafuegos ni extintor”, relató el joven, visiblemente conmocionado.

También, padres de alumnos describieron momentos de caos. Una madre dijo que su hija de primer año vio cómo “los chicos salieron corriendo entre gritos y llantos, y algunos tenían la ropa incendiada”. Otro padre relató que “un estudiante de cuarto año se prendió fuego la remera, y después las llamas tomaron el cuerpo y la cara”.

Reacción oficial

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informaron que trabajan en la elaboración de un nuevo protocolo de seguridad para experimentos y ferias científicas escolares.

“El objetivo es reducir al mínimo los riesgos de accidentes o siniestros”, indicaron fuentes de la cartera educativa, que adelantaron que la resolución será firmada en los próximos días por la ministra Mercedes Miguel.

El caso recordó el reciente incidente ocurrido en Pergamino, donde una demostración escolar que simulaba una erupción volcánica dejó diez alumnos heridos.

La comunidad educativa de Palermo permanece consternada mientras los estudiantes afectados continúan su recuperación, y las autoridades investigan si hubo fallas de seguridad o supervisión docente durante la práctica experimental.