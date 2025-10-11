La explosión ocurrida en una feria de ciencias del Instituto Comercial de Rancagua, en Pergamino, dejó una escena de desesperación y profunda angustia. El saldo final del incidente ascendió a 17 heridos, siendo el caso más grave el de una niña de 10 años que lucha por su vida en el Hospital Garrahan.

Según el último parte médico, la niña presenta quemaduras profundas en el rostro y una lesión extremadamente grave: el impacto de una esquirla metálica que atravesó su cráneo y se alojó en el cerebro. Los profesionales han calificado su cuadro como crítico, advirtiendo que su vida corre serio riesgo.

Dada la severidad de sus heridas, fue necesaria una evacuación de emergencia, siendo trasladada inmediatamente a la Ciudad de Buenos Aires mediante helicóptero sanitario. La menor se encuentra internada en la terapia intensiva del Hospital Garrahan, conectada a un respirador artificial y bajo constante monitoreo del equipo médico. Sus padres la acompañan, sin apartarse de su lado, mientras la comunidad de Pergamino sigue con alerta la evolución de la paciente.

Entre los heridos graves, se encuentra una maestra de 45 años que sufrió la pérdida de su ojo izquierdo. La docente fue alcanzada por un objeto cortante expulsado por la detonación. Además, la mujer sufrió quemaduras en una mano y cortes en varias partes de su cuerpo. Inicialmente atendida en el Hospital San José de Pergamino, fue luego derivada al Hospital San Felipe de San Nicolás.

Lo que estaba planeado como un evento de aprendizaje y diversión en el Instituto Comercial de Rancagua se transformó en una pesadilla. El accidente ocurrió el miércoles por la noche, cuando un grupo de alumnos y docentes realizaba un experimento que buscaba simular la erupción de un volcán mediante una reacción química, presumiblemente con azufre y otros elementos.

Aunque la demostración parecía controlada, en cuestión de segundos la reacción se desbordó, provocando que el artefacto explotara con la potencia de una bomba. El estruendo fue masivo y las imágenes captadas por los testigos muestran cómo la detonación lanzó fragmentos y esquirlas hacia el público, desatando gritos y corridas.

"Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer," relató una madre al diario La Opinión, resumiendo el caos vivido en el lugar.