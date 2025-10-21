Falso allanamiento y amenazas: echaron a un subcomisario por faltas graves

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, dictaminó la sanción más severa del régimen disciplinario policial: la exoneración del subcomisario Miguel S., un miembro de la fuerza con una trayectoria marcada por la controversia y una condena judicial firme.

La medida, de carácter expulsivo y definitiva, fue resuelta tras confirmarse que el subcomisario posee una condena penal que incluye prisión en suspenso, inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos y una multa, a raíz de la comisión de un delito doloso.

Según detalla la resolución oficial, esta sanción de máxima gravedad busca "preservar la integridad institucional de la fuerza policial" y garantizar el estricto apego a los valores éticos y legales que exige el desempeño de un efectivo de seguridad.

Proceso de sanción definitiva

La decisión se dictaminó luego de un exhaustivo análisis legal que concluyó la obligatoriedad de aplicar la sanción más rigurosa al existir una condena penal ya firme. El proceso había iniciado previamente:

Febrero de 2023: Se le había aplicado una sanción de cesantía y exoneración inicial.

Recurso Rechazado: El subcomisario interpuso un recurso jerárquico contra la medida , el cual fue desestimado por la cartera de Seguridad y Justicia.

, el cual fue desestimado por la cartera de Seguridad y Justicia. Dictamen Final: Finalmente, se confirmó la sanción expulsiva definitiva.

La normativa provincial establece ahora que las áreas de Recursos Humanos y Previsionales deben ser notificadas para el inicio de los trámites administrativos correspondientes, incluyendo la comunicación a la ANSES. Asimismo, se otorgó un plazo de quince días hábiles al interesado para la interposición de recursos de revocatoria, jerárquico o de aclaratoria.

Los delitos que desencadenaron la exoneración

El subcomisario Miguel S. fue protagonista de graves hechos de corrupción que culminaron en su condena. Según reportes de prensa, el efectivo estuvo involucrado en al menos dos episodios de alto impacto:

Extorsión y Allanamiento Ilegal (Abril de 2020): Miguel S. formó parte de un grupo de cuatro policías detenidos por realizar un allanamiento ilegal, sin orden judicial, y cometer el delito de extorsión en una propiedad ubicada en Luján Amenazas a Investigadores (Abril de 2023): Posteriormente, el subcomisario fue nuevamente detenido, en esta ocasión por amenazar a los propios efectivos policiales que lo habían investigado en la causa del allanamiento falso.

La condena judicial que motiva la exoneración incluye no solo la pena de prisión en suspenso, sino la inhabilitación de por vida para ocupar cualquier cargo dentro de las fuerzas de seguridad. Con esta medida, el gobierno provincial reafirma su compromiso con la transparencia y la disciplina dentro del personal policial.

Con información de diarios El Sol y Mendoza Post.