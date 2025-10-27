Un femicidio conmocionó a la comunidad policial y a los habitantes de Comandante Andresito, Misiones. En la noche del domingo, la Oficial Ayudante Daiana Raquel Da Rosa fue asesinada a balazos por su expareja, el Oficial Ayudante Natanael Comes, quien se desempeñaba en la comisaría jurisdiccional de la misma localidad. Tras cometer el crimen, Comes se quitó la vida.

El hecho se registró alrededor de las 21:45 horas en el domicilio de la oficial Da Rosa, ubicado en el barrio 80 Viviendas. De acuerdo con fuentes policiales, vecinos alertaron al Centro Integral de Operaciones (CIO 911) tras escuchar gritos y pedidos de auxilio provenientes de la vivienda.

Al arribar al lugar, la comisión policial fue recibida con disparos efectuados por el oficial Comes, quien se encontraba dentro del inmueble. Tras ingresar, los agentes hallaron a la Oficial Da Rosa sin vida, con heridas de bala en el torso y el cuello.

Inmediatamente después del ataque, Comes se efectuó un disparo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero falleció minutos después debido a la gravedad de la herida.

La víctima trabajaba en la Comisaría de la Mujer

Daiana Da Rosa se desempeñaba en la Comisaría de la Mujer de Comandante Andresito, lo que ha generado una profunda consternación en la fuerza, dada su labor en la atención a mujeres en situación de violencia.

Fuentes de la investigación confirmaron que Daiana Da Rosa y Natanael Comes habían mantenido una relación de concubinato que finalizó meses atrás. Pese al desenlace fatal, hasta el momento no se registraban denuncias previas por violencia de género ni medidas judiciales vigentes entre ambos.

Los investigadores no descartan que el ataque haya sido premeditado, ya que Comes habría ingresado al domicilio armado y con conocimiento de que su expareja se encontraba en el lugar.

Por disposición de la Jefatura de Policía de Misiones, la Unidad Regional V quedó a cargo de la investigación, con la intervención de peritos de la Policía Científica y la supervisión del Juzgado de Instrucción en turno. Se realizaron pericias balísticas y toma de muestras en el lugar para determinar la secuencia exacta de los hechos. El cuerpo de la oficial Da Rosa fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.