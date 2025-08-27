Femicidio en Mendoza: hallan a una docente asesinada dentro de una camioneta

La ciudad de San Rafael, al sur de Mendoza, se vio conmocionada este martes tras el hallazgo sin vida de Rocío Collado, una docente de 31 años que era buscada intensamente en las últimas horas.

El cuerpo fue encontrado en el interior de una camioneta utilitaria Fiat Fiorino blanca, estacionada en calle Isuel al 800.

Por el hecho quedó detenido su novio, identificado como Yamil Yunes. Al momento de la aprehensión, el hombre presentaba un cuadro de alteración psicótica presuntamente vinculado al consumo de estupefacientes.

Por disposición judicial, fue trasladado al hospital Schestakow para recibir atención médica. Los policías que intervinieron advirtieron además que el acusado tenía manchas de sangre en su pantalón, elemento que ya fue incorporado como evidencia a la causa.

De manera paralela, los investigadores detectaron la desaparición de un vehículo vinculado con el caso, que más tarde fue localizado y puesto a disposición de la Justicia. En tanto, personal de Policía Científica lleva adelante pericias con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de la joven.

Es el séptimo femicidio del 2025 en Mendoza.

Crónica de un crimen

Yamil Yunes, el principal sospechoso por la muerte de Collado y quien atraviesa un cuadro de alteración mental, quedó detenido como principal sospechoso del brutal femicidio de la docente de 30 años hallada sin vida dentro de su camioneta Fiat Fiorino.

Según fuentes de la causa, el joven regresó a su casa con la ropa ensangrentada, en plena crisis nerviosa, y aseguró a su familia que había hecho “algo muy grave”, mientras deliraba al sostener que su pareja “estaba en una secta”.

Fue su propio padre quien llamó al 911 para alertar sobre la situación. Casi en simultáneo, otro aviso a emergencias dio cuenta de la camioneta estacionada en calle Isuel, donde la Policía descubrió el cuerpo de Rocío con múltiples cortes y una profunda herida en el cuello.

La reconstrucción de los hechos e hipótesis sostiene que el hombre la habría matado en su casa, ubicada en calle Independencia y pasaje San Martín. Luego habría cargado el cadáver en la Fiorino de la víctima y abandonó el vehículo en calle Izuel al 840.

El crimen generó estupor en San Rafael, donde allegados expresaron su dolor en redes sociales. La joven estudiaba el Profesorado de Educación Secundaria en el Normal Superior, institución que declaró duelo y suspendió sus clases en señal de respeto.

