Tiziano Fiz esta detenido por el femicidio de Giovana Guadalupe Sosa. Se trata de la joven asesinada de un tiro en la boca en el hotel alojamiento Moeris de El Talar de Pacheco. El hombre aceptó declarar en su indagatoria. En ese momento dio su versión ante los fiscales del caso.

El joven de 20 años, afirmó que mató a su ex pareja por accidente. Según aseguró “estaba jugando” con el arma en la habitación y que el tiro “se le escapó”. Si bien su defensor le desaconsejó que se incriminara, el acusado del femicidio continuó su relato.

Cabe mencionar que Giovana lo había denunciado por violencia de género en enero último. Además, la Justicia había dictado una restricción perimetral en contra de Fiz. “Pero Giovana, perimetral o no, no quería dejarlo, no podía”, aseguró un cercano. El vínculo entre víctima y presunto victimario, era toxico indicó la testigo.

La autopsia realizada en San Fernando -que no halló indicios de golpes de vieja data cicatrizados- reveló un crimen macabro: la bala entró por la boca de la víctima y salió por la nuca. Un proyectil fue incautado en la habitación del hotel.