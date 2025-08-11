La tragedia provocada por el fentanilo contaminado, que ya dejó al menos 76 víctimas fatales, sumó un nuevo capítulo político. En la Cámara de Diputados, el bloque opositor de Unión por la Patria —principal fuerza kirchnerista— se retiró del recinto y dejó sin quórum la sesión en la que se buscaba conformar una comisión investigadora sobre el caso. La propuesta, impulsada por la diputada del PRO Silvana Giudici, apuntaba a esclarecer responsabilidades sanitarias y políticas vinculadas a los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma Group, señalados como productores del insumo letal.

El proyecto contemplaba investigar posibles vínculos entre el empresario dueño de las firmas, Ariel García Furfaro, y referentes políticos, así como el rol de organismos de control como la ANMAT, que el 11 de mayo suspendió la habilitación de uno de los laboratorios. También otorgaba a la comisión facultades para citar a funcionarios, solicitar documentación y seguir todo el recorrido del medicamento hasta su consumo final.

Giudici acusó al kirchnerismo de “encubrir” a García Furfaro y de obstaculizar la transparencia en un caso que, según denunció, involucra a dirigentes y estructuras políticas del conurbano bonaerense. La legisladora advirtió que la cercanía entre el empresario y sectores de Unión por la Patria podría haber influido en la demora de las denuncias y en la falta de controles.

Mientras tanto, la causa penal sigue en manos del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que investiga el circuito de producción y distribución del fentanilo adulterado. La oposición oficialista en el Congreso insiste en que el Parlamento debe cumplir su rol de control político para recuperar la confianza pública ante una crisis sanitaria sin precedentes.