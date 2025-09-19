Vecinos de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, denunciaron un caso de acoso a mujeres en una verdulería ubicada en la esquina de Mosconi y Larrea.

El episodio ocurrió cuando un grupo de jóvenes elegía mercadería y un cliente advirtió una actitud sospechosa. Según registraron las cámaras, un hombre con campera roja y el pelo recogido en una colita pasó con el celular a la altura de la cadera, retrocedió y se quedó detrás de las chicas, aparentemente filmándolas.

Al notar la situación, el cliente decidió intervenir: “¿Qué estás haciendo?”, le preguntó. El acusado intentó desentenderse, pero tras ser increpado se alejó rápidamente hacia los edificios cercanos para ocultarse.

Las jóvenes, que no se habían percatado de lo ocurrido hasta ser advertidas, quedaron en estado de nerviosismo y miedo. Sin embargo, manifestaron su intención de visibilizar el hecho para que el barrio se mantenga alerta.

“Las empezó a filmar y fue otro hombre que lo vio y les dijo a las chicas. Lo escrachó. Colaboramos con ellas como pudimos, les dimos las cámaras para que pudieran ver bien cómo fue”, relató uno de los dueños del local. Y agregó: “El señor era un cliente regular, venía siempre. Ni lo imaginamos, nos cuesta creer que pasó. Desde ese día, no vino más”.

Otro caso

Semanas atrás, en Florencio Varela, vecinos denunciaron a un hombre que persigue y acosa a mujeres en la vía pública. Una cámara de seguridad captó el momento en que un sujeto siguió de cerca a una adolescente en la intersección de la avenida Guillermo Hudson y la calle 3 de Febrero.

En las imágenes se observa cómo el hombre caminó varios metros detrás de la menor, que al percibirlo dobló hacia un bajo nivel para escapar. Ante esto, el agresor aceleró el paso y corrió hacia ella.