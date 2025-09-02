El fiscal Carlos Stornelli solicitó este martes que se investigue la denuncia presentada por el Gobierno sobre la supuesta obtención ilegal de audios de funcionarios, entre ellos Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La denuncia apunta a prácticas de espionaje y difusión clandestina de las grabaciones con fines políticos.

Stornelli subrayó que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de ningún periodista ni allanar sus domicilios sin una orden fundada”, garantizando la protección constitucional de las fuentes periodísticas. La aclaración se dio en respuesta al pedido del Ministerio de Seguridad de requisar el canal de streaming Carnaval y los domicilios de periodistas y empresarios vinculados a la difusión de los audios.

Según la denuncia del Poder Ejecutivo, las grabaciones habrían sido manipuladas y difundidas con el objetivo de desacreditar al gobierno, influir en la opinión pública, afectar la política económica, interferir en el proceso electoral y generar una crisis política. La investigación también deberá esclarecer si hubo participación de opositores en esta presunta operación de desinformación.

El fiscal destacó que los audios podrían haber sido obtenidos en lugares bajo jurisdicción exclusiva del Estado y que afectaron a funcionarios de alto rango, reforzando la competencia federal de la causa. Sin embargo, insistió en que la pesquisa debe proteger la inviolabilidad de las fuentes y domicilios de los periodistas, respetando el marco constitucional.