Fran Fijap que se define en sus cuentas de redes sociales como “periodista odiado por los zurdos”, fue una vez más al Congreso de la Nación y fue agredido por manifestantes molestos por su presencia y la votación de Diputados Nacionales apoyando del veto a la ley de financiamiento universitario por parte del Presidente Javier Milei

Luego de este episodio ocurrido en la tarde del miércoles fue al programa de Jony Viale y describió que sufrió agresiones que le provocaron fuertes dolores en su brazo izquierdo producto de una caída originada en la persecución de los manifestantes en su contra.

“Mirá lo cobarde que son porque tenía toda una orda atrás y venían militantes del Polo Obrero, toda esa manga de seres nefastos se me ponían adelante para que yo no pueda correr y en un momento logran que me caiga y cuando golpeo en el piso con todo el peso” me golpeo, describió.

El activista libertario que se caracteriza por sus frases agresivas contra la oposición a los libertarios debió enfrentar inesperadamente a quienes lo agredieron y persiguieron por Avenida Callao hasta refugiarse en una casa de venta de empanadas a punto del linchamiento. Después de varios minutos de tensión fue liberado por decenas de policías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le brindaron protección para su huida.

A unas cuadras fue atendido por personal del SAME pero evidentemente su estado no revestía gravedad ya que rápidamente dio esta entrevista en el canal de noticias TN contando lo sucedido.