El triple asesinato de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi reavivó la controversia sobre la seguridad en la provincia de Buenos Aires y puso a la gestión bonaerense en el centro de la tormenta política. Guillermo Francos, jefe de Gabinete nacional, cargó contra el gobierno de Axel Kicillof cuestionando su capacidad para contener redes criminales vinculadas al narcotráfico.

Francos no sólo describió el hecho como un acto de extrema crueldad, sino que expresó su preocupación por el efecto que tendrá en la confianza ciudadana hacia quienes apoyaron al peronismo en las recientes elecciones. En especial, se dirigió a los votantes que respaldaron candidaturas testimoniales como la de la vicegobernadora Verónica Magario, preguntando qué pensarán ahora ante un crimen “aberrante”.

El funcionario insistió en que el resultado electoral no debe interpretarse como un cheque en blanco y reclamó una actitud de “humildad y autocrítica” por parte del oficialismo provincial. A la vez, sostuvo que el Gobierno nacional está dispuesto a intervenir en materia de seguridad si la provincia lo solicita, citando experiencias previas como la colaboración en Rosario.

Hasta ahora, hay cinco detenidos imputados y las jóvenes fueron halladas descuartizadas en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela. La investigación judicial trabaja para identificar al supuesto líder del grupo narco responsable del crimen, apodado “Pequeño J”, quien sería un joven de 20 años con participación clave en la planificación del secuestro y ejecución de las víctimas.