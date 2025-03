La provincia de Mendoza amaneció este domingo bajo el dolor y la consternación tras el brutal femicidio de Carla Del Souc, una joven de 27 años que fue asesinada a puñaladas por su pareja, Federico Acevedo, quien luego se quitó la vida.

El crimen ocurrió el sábado 22 de marzo, alrededor de las 22:00, en un pequeño mercado ubicado en el centro de Rivadavia, a unos 65 kilómetros de la capital mendocina.

El trágico episodio se desarrolló en el “Mercadito El Tata Juan”, un local situado en la esquina de Lavalle y Remedios de Escalada. Según testigos, Acevedo ingresó al establecimiento y comenzó a hostigar a Carla, quien trabajaba como maestra jardinera en un jardín de infantes de la zona. En un momento de extrema violencia, el agresor sacó un cuchillo tipo carnicero y la apuñaló en el cuello, causándole la muerte en el acto.

La escena dejó a todos los presentes en estado de shock. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Acevedo con heridas autoinfligidas en el cuello y el tórax. Fue trasladado de urgencia al Hospital Saporitti, pero falleció una hora después debido a la gravedad de sus lesiones.

Carla Del Souc era una figura querida y respetada en la comunidad educativa de Rivadavia. Con una profunda vocación por la enseñanza, dedicaba su vida a formar a los más pequeños. En sus redes sociales, compartía mensajes sobre la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista. Uno de sus últimos posteos, que hoy adquiere un significado desgarrador, decía: “Nací para ser libre, no asesinada”.

La hermana de Carla, Gisel Del Souc, compartió su angustia en las redes sociales con un mensaje desgarrador: “Tu corazón era tan noble, tan puro, que no pudiste entender tanta maldad, tanta manipulación. Me duele el alma, se me desgarra el corazón de imaginarme tu dolor”.