Un hombre de 59 años fue hallado sin vida dentro de una habitación de un hotel alojamiento en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. La mujer que lo acompañaba escapó del lugar y es intensamente buscada por la Policía.

El hecho ocurrió en un hotel ubicado a la altura del kilómetro 1205, en la zona conocida como La Curva de Termas. Según informó El Liberal, la propietaria del establecimiento alertó a la Policía luego de que el personal descubriera al hombre muerto en la habitación número 3.

De acuerdo con su testimonio, el cliente había ingresado minutos antes a bordo de una camioneta Ford Ranger gris, junto a una mujer. Ambos entraron al cuarto, pero poco después ella se retiró sola.

Al cumplirse el tiempo del turno, la encargada tocó la puerta sin obtener respuesta y, al ingresar, encontró al hombre inconsciente. Inmediatamente dio aviso a las autoridades.

Efectivos de la División Criminalística trabajaron en el lugar bajo la supervisión del fiscal Emanuel Sabater, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de la ciudad Capital para realizar la autopsia correspondiente.

La víctima fue identificada como José Luis Lescano, de 59 años, residente del barrio Obrero de Las Termas, reconocido por su hermano.

En la escena, la Policía secuestró la camioneta en la que Lescano había llegado, $90.000 en efectivo, una botella de gaseosa, un celular y otros objetos personales. Además, el fiscal dispuso rastrear el recorrido del vehículo mediante las cámaras de seguridad de la zona.

Hasta el momento, la mujer que acompañaba a Lescano no fue identificada, y los investigadores trabajan para reconstruir sus movimientos y determinar su participación en el hecho.