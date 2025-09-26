En la tarde de este viernes se produjo un pequeño incendio en el primer piso de Casa Rosada. Cerca de las oficinas de Santiago Caputo, principal asesor del presidente Javier Milei. Según informó Ámbito, el fuego se habría originado por un cortocircuito en la cocina del salón Martín Fierro.

El siniestro en el edificio público provocó un rápido operativo de Bomberos de la Policía Federal y efectivos de Casa Militar, quienes se abocaron a contener la situación. Como primera medida, evacuaron las oficinas de Caputo.

En el momento del incendio, en Casa de Gobierno se encontraban la Secretaría Legal y Técnica, Karina Milei; Santiago Caputo y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quienes durante la tarde participaron de una reunión de la mesa política.

Ante la fuerte presencia de humo, se dispuso el corte preventivo de luz en el sector del primer piso y la evacuación de la cocina, el comedor y las oficinas de Caputo. El área presidencial de la Casa de Gobierno no resultó afectada por el inconveniente, aunque el presidente Javier Milei no se encontraba en el edificio.

Aún están trabajando en el lugar para determinar el origen del cortocircuito, pero se estima que se produjo por el mal estado del sistema de cableado de uno de los tableros.

Cabe destacar que el histórico edificio de la Casa Rosada, inaugurado en 1898, también sufre los embates de la motosierra de la administración libertaria, con poco o nulo mantenimiento, lo que vuelve previsible un evento como el ocurrido.