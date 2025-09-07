En un operativo de rutina que se repite en cada jornada electoral, varios prófugos de la Justicia fueron detenidos este domingo en distintos establecimientos escolares de la provincia de Buenos Aires mientras intentaban emitir su voto. La Policía Bonaerense y la División Búsqueda de Prófugos montaron un cerco en los alrededores de los comicios para dar con sospechosos que tenían órdenes de captura por delitos graves, incluyendo robo agravado, tentativa de homicidio y abuso sexual.

Casos resonantes

La lista de detenidos incluye casos de alto impacto. En Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, un hombre de 27 años, F.P., fue capturado en la Escuela Secundaria N° 56. Estaba prófugo desde 2020 por un robo agravado de tipo "piratas del asfalto".

En La Plata, se arrestó a R.J.C., de 23 años, buscado por tentativa de homicidio. Se le acusa de apuñalar a un hombre en Berisso, quien aún se encuentra en estado delicado.

El operativo en Tigre resultó en la captura de dos prófugos en colegios de General Pacheco: uno por abuso de arma agravado y el otro, A.R.D., por abuso sexual agravado contra su hija menor de edad.

En Quilmes, fueron detenidos L.M.A., de 38 años, por privación ilegítima de la libertad, y D.D.J., también de 38, por abuso sexual agravado. Ambos arrestos se llevaron a cabo en distintas escuelas.

La Matanza no fue la excepción. En Isidro Casanova, fue arrestado un hombre de 54 años por abuso sexual y amenazas. En Lomas del Mirador, un hombre de 31 años fue capturado por un caso de abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado.

Finalmente, en San Nicolás, la Policía detuvo a M.M.S., quien tenía un pedido de captura por robo agravado. Todos los arrestados quedaron a disposición de la Justicia.

Este evento subraya cómo las elecciones se han convertido en un punto clave para las autoridades, que aprovechan la obligatoriedad del voto para dar con delincuentes que, confiados en su anonimato, se arriesgan a ejercer su derecho cívico.