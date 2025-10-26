Ganó el oficialismo en Mendoza

Con una participación superior al 71,5% del padrón, los mendocinos concurrieron este domingo a las urnas en una jornada marcada por la alta afluencia y la expectativa política. Según los primeros datos y las tendencias conocidas hasta el momento, la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, encabezada por Luis Petri como primer candidato a diputado nacional, se encamina hacia un contundente triunfo en toda la provincia.

Las proyecciones ubican a la coalición oficialista cerca del 45% de los votos, lo que le permitiría quedarse con tres de las cinco bancas nacionales en disputa. El resultado consolida el liderazgo del gobernador Alfredo Cornejo y refuerza la presencia de Cambia Mendoza en la Legislatura provincial, donde mantendría su mayoría.

En segundo lugar se posiciona el Partido Justicialista, con Emir Félix al frente de la lista, confirmando su papel como principal fuerza opositora en la provincia para volver al escenario político que había perdido en los últimos años.

El Frente Verde, liderado por Mario Vadillo, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), con Micaela Blanco Minoli como candidata, se disputan el tercer puesto en el conteo provincial.

Desde el búnker del oficialismo instalado en el Hotel Sheraton, el clima era de optimismo y celebración. También otro tema que se destacó, fue la concurrencia de los ciudadanos a votar pese a los pronósticos previos de baja concurrencia por algunas consultoras provinciales.

Los primeros resultados oficiales se conocerán a partir de las 21 horas, aunque en todos los frentes hay coincidencia: la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se perfila como la gran ganadora de la jornada electoral.

Proyección nacional y fortalecimiento de Cornejo

El triunfo del oficialismo provincial tiene además una lectura política a nivel nacional. La alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza se convierte en un modelo de convivencia política y pragmatismo, capaz de combinar la estructura radical con el impulso libertario, en un contexto donde las alianzas transversales ganan peso.

Para Alfredo Cornejo, el resultado representa un respaldo a su gestión y un reposicionamiento en el tablero nacional, al consolidarse como uno de los gobernadores con mayor poder territorial del país. Con esta elección, Mendoza vuelve a marcar tendencia dentro del mapa político argentino, reafirmando su perfil de provincia con fuerte identidad institucional y peso propio en la discusión federal.