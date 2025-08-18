Gigante detenido: el reactor de IMPSA espera una autorización para seguir su viaje

El gigantesco reactor construido por Impsa para la refinería de YPF en Luján de Cuyo, Mendoza, continúa detenido y a la espera de una autorización clave de Vialidad Nacional para poder continuar su trayecto por la ruta nacional 7. La estructura, de 456 toneladas, realizó su último movimiento el sábado pasado y permanece desde entonces en la zona de Perdriel, cerca del río Mendoza.

El retraso obedece a una cuestión técnica: las autoridades viales deben determinar si el puente de la RN 7 que atraviesa la ruta provincial 15 cuenta con la resistencia necesaria para soportar el paso del equipo más pesado que se haya transportado por las rutas del país. Debido al feriado del viernes, la autorización no pudo emitirse y el reactor deberá permanecer custodiado en su ubicación actual, al menos hasta el martes o miércoles.

Se trata del reactor de hidrodesulfuración HG-D-3501, una pieza central del proyecto “Nuevas Especificaciones de Combustibles”, que se instalará en la unidad de Hidrosulfuración (HDS II) de la refinería del Centro Industrial Luján de Cuyo. Con esta nueva planta, YPF producirá un gasoil con apenas 10 partes por millón de azufre, lo que representa un combustible más limpio y apto para los motores modernos.

Con un peso equivalente a 30 camiones de carga, la pieza mide 38 metros de largo, 7,8 metros de altura y 6,70 metros de ancho. Su traslado exige un complejo operativo: se utilizan tres camiones especiales con 26 ejes hidráulicos para distribuir el enorme peso, además de vehículos guía, grúas, equipos técnicos, personal operativo y levantacables. La marcha -muy lenta para evitar daños en la estructura y en el camino- obliga a realizar cortes y desvíos en el tránsito en distintos tramos de la ruta.

El reactor fue fabricado íntegramente en Mendoza, aunque se emplearon componentes provenientes de más de cinco países. Cada soldadura circunferencial requirió más de 400 kilos de aporte y fue realizada durante 12 días ininterrumpidos a temperaturas de precalentamiento de 220 °C, en un proceso que involucró 90 toneladas de consumibles.

Ahora, toda esa ingeniería y esfuerzo técnico están en pausa, a la espera de la autorización que permitirá completar el tramo final hacia la planta de YPF.