Primero promocionó una criptomoneda. Pero como empezó a derrumbarse, terminó admitiendo que no estaba interiorizado de ese proyecto privado que había apoyado.

Luego de promocionar un token de criptomoneda y generar repercusión en el mundo crypto, el presidente Javier Milei borró esa publicación y realizó una nueva a las 0.38 de hoy, explicando lo sucedido. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, señaló.

Javier Milei promocionó el viernes a través de sus redes sociales el token $LIBRA, una unidad de valor digital que funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain. En pocos minutos, la criptomoneda registró una suba en su cotización y luego se desplomó, con lo cual quedó enredado en una polémica y recibió críticas.

“La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, publicó el mandatario en su perfil de Instagram y X. En el posteo sumó dos enlaces: uno a la página del proyecto; y otro al tag del token promocionado. Además, adjuntó el contrato del activo, que operó en billeteras de la cripto Solana.

En el sitio del proyecto explicaron que el token fue “diseñado para fortalecer la economía argentina desde cero, apoyando el emprendimiento y la innovación”, y “en honor a las ideas libertarias de Javier Milei”. Indicaron además que estaba dirigida a pymes, startups e iniciativas educativas. Para aplicar, era necesario aportar nombre, dirección de mail, página web, cuenta de Telegram y de X, entre otros requisitos.

Por momentos, hubo especulaciones sobre si podrían haber hackeado las redes sociales del Presidente, una posibilidad que se manejó en principio. Sin embargo, a las 00:38 horas del sábado 15 de febrero, el presidente publicó otro mensaje a través de X en el que aclaró la situación. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna”, escribió.