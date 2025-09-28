Sabrina, madre de Morena, una de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela,, denunció que fue agredida al finalizar la última marcha en reclamo de justicia. La mujer expresó su indignación por la falta de respuestas de las autoridades y acusó tanto a la Justicia como a las fuerzas de seguridad de negligencia e intentos de desviar la investigación.

En diálogo con Radio Rivadavia, relató que tras la manifestación fue atacada físicamente, lo que la obligó a realizarse estudios médicos. Criticó duramente la actitud de la Policía Federal: “Qué casualidad que a nosotros nos agredan… En vez de protegernos, dejaron pasar a los que atacan. Las fuerzas son un asco”. Según explicó, el detonante de la agresión fue un comentario despectivo hacia una de las víctimas: “Vos no podés venir a decir que eso le pasó por p…”.

Sabrina rechazó de plano la hipótesis de que las jóvenes o sus familias estuvieran vinculadas a actividades ilícitas. “Quieren investigar a la familia, investiguen, pero las tres familias. No supongan, agárrense de pruebas concretas”, reclamó, al tiempo que exigió que se apunten a los verdaderos focos delictivos: “¿Por qué no van a investigar a los narcos? ¿Por qué hay narco peruano acá? ¡Está todo tapado!”.

Mientras tanto, en el expediente judicial se confirmó la detención de Ariel Jiménez, de 29 años, acusado de haber cavado el pozo donde fueron enterradas las jóvenes. Sin embargo, Sabrina se mostró escéptica respecto al señalado autor intelectual, conocido como “Pequeño J”: “No es capaz ni de negociarme un cajón de naranjas”, ironizó.

El triple crimen, marcado por torturas y mutilaciones, sigue siendo interpretado como un mensaje del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Pese a las amenazas, la madre de Morena aseguró que no piensa callarse: “¿Qué miedo voy a tener?”. Finalmente, destacó que las familias cuentan con el apoyo legal de Fernando Burlando y su equipo, quienes asumieron la representación de manera gratuita.