Grabois se refirió a la renuncia de Espert: "Chau"

Después de que José Luis Espert anunciara su renuncia a la candidatura por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tras conocerse nuevos datos que lo vinculan con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico, el dirigente Juan Grabois expresó una fuerte reacción en sus redes sociales.

Grabois, uno de los principales impulsores de la denuncia contra Espert, recibió acusaciones del propio candidato de LLA, quien lo señaló de formar parte de una “operación” en su contra. En respuesta, el dirigente de Patria Grande publicó un escueto pero contundente mensaje en sus redes: “Chau”, haciendo referencia tanto a la renuncia de Espert como al comunicado que él mismo difundió en X.

El mensaje de José Luis Espert en sus redes sociales

En su comunicado, Espert sostuvo: “Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”.

El economista agregó: “El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país. Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone”.