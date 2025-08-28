El Gobierno oficializó este jueves una modificación clave en el esquema de feriados nacionales. A través del Decreto 614/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, se dispuso que los feriados trasladables que caigan sábado o domingo podrán correrse al lunes inmediato posterior o al viernes anterior, según lo determine la autoridad de aplicación.

Hasta ahora, la Ley 27.399 de feriados nacionales y fines de semana largos solo contemplaba el corrimiento de las fechas cuando coincidían con martes, miércoles, jueves o viernes, pero no fijaba reglas para los feriados que caían sábado o domingo, lo que generaba un vacío legal.

Con esta modificación, la Jefatura de Gabinete de Ministros fue designada como autoridad de aplicación, quedando facultada para dictar las normas necesarias que permitan implementar los cambios. Según los fundamentos del decreto, la medida busca “honrar la condición de feriados trasladables” y evitar interpretaciones que desvirtúen el espíritu de la norma.

La disposición ya entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, por lo que podrá aplicarse desde el próximo feriado nacional.

El caso del 12 de octubre

El calendario oficial indica que el próximo feriado será el domingo 12 de octubre, en conmemoración al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Pese a que se trata de una fecha trasladable, hasta ahora se había decidido mantenerla en su día original, lo que descartaba un fin de semana largo.

Sin embargo, como esa resolución fue comunicada antes de la entrada en vigencia del Decreto 614/2025, creció la especulación sobre la posibilidad de que el Gobierno revierta la decisión y traslade el feriado al lunes 13, lo que generaría un nuevo fin de semana largo para los argentinos.

Por el momento, no hubo definiciones oficiales sobre el 12 de octubre, pero la expectativa está puesta en si la medida terminará aplicándose por primera vez en esa fecha.

