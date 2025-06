Recientemente se hizo viral en las redes sociales una situación que compartió un usuario de Twitter. Se trata de que alguien le hackeó el celular a su abuela y se hizo pasar por ella para pedirle dinero. Sin embargo, él fue quien terminó engañando a los estafadores.

Esta secuencia fue compartida en X (Twitter) por un usuario llamado “Yamil”. Esta persona compartió capturas de pantalla de su celular, mostrando que recibió unos extraños mensajes por WhatsApp.

Si bien los mismos provenían del chat con su abuela, al instante él se dio cuenta de que ella no era quien estaba escribiendo. Este impostor le pedía que realizara una transferencia bancaria por ella y que luego le devolvería el dinero.

“A las 12 me depositan y te lo devuelvo sin falta. Me salvás”, le escribieron. Sin embargo, él le aseguró que no tenía crédito en el celular para hacer la transacción. Por este motivo, le pidió a los estafadores que cargaran saldo a su número para poder ayudar a “su abuela”.

Increíblemente, la persona al otro lado del teléfono le cargó $500 y luego le pasó el alias para que hiciera la mencionada transferencia. No obstante, Yamil le contestó diciendo: “Mi abuela no me habla como un pibe de mi edad”, haciéndole notar que había descubierto el engaño.