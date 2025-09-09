En la tarde del lunes, en Mendoza, encontraron un cuerpo completamente calcinado. El mismo correspondería a un hombre.

El hallazgo se produjo en un descampado de Guaymallén. Fueron los vecinos quien vieron el humo y llamaron al 911. Al llegar los oficiales confirmaron que se trataba de un asesinato. Lo que también encontraron es que la víctima presentaba heridas de arma blanca. El cuerpo en posición de cúbito dorsal y arrojando humo. La víctima, aún sin identificar, fue clasificada como N. N. y se presume que se trata de un hombre de edad avanzada.

En un primer momento, los investigadores no encontraron huellas que indicaran la participación de terceros en la escena. Sin embargo, los oficiales vieron que la víctima tenía en una de sus manos un “recipiente”, aunque se desconoce su relación con el hecho.

Un informe preliminar de Policía Científica determinó que el hombre había recibido puñaladas, lo que confirmó que se trató de un homicidio. Por el momento creen que el crimen ocurrió en otro lugar y que luego el cuerpo haya sido trasladado hasta el descampado donde se lo encontró.