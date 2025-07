Un curandero de 82 años fue hallado asesinado en su vivienda de barrio Villa Los Aromos, en Córdoba. La víctima, identificada como Enrique Ortiz, fue encontrada atada y con múltiples golpes en el rostro. La principal hipótesis apunta a un robo, y la Policía investiga su círculo cercano.

El cuerpo fue descubierto por una persona que solía visitarlo para recibir curaciones. Al llegar al domicilio, ubicado en la calle Los Eucaliptos al 700, el vecino encontró la puerta abierta, con la llave colocada del lado de afuera, y la casa revuelta. Al ingresar, se topó con la trágica escena y alertó a la Policía.

Fuentes oficiales informaron que Ortiz presentaba lesiones compatibles con un ataque violento, ataduras en las muñecas y signos de haber sido golpeado. La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Ottonello, ordenó pericias a cargo de la Policía Judicial y la división de Homicidios. También se solicitaron imágenes de cámaras de seguridad para avanzar con la investigación.

“Es como un balde de agua fría que me cayó, que me cuenten que a mi tío lo han matado. Era una persona muy buena, no molestaba a nadie”, expresó Sergio, sobrino del hombre asesinado, en declaraciones a Telenoche (El Doce).

El familiar añadió que un vecino le comentó que el cuerpo de Ortiz estaba atado de pies y con golpes en el rostro. Además, sostuvo que el hombre vivía solo, aunque recientemente habría comenzado una relación de pareja. En los últimos días había manifestado intenciones de comprar un auto, lo que alimenta la sospecha de que podría haber tenido dinero en efectivo en la casa.

Por el momento no hay personas detenidas ni sospechosos identificados, pero la investigación se centra en quienes frecuentaban la vivienda del curandero, con el objetivo de reconstruir sus últimas horas de vida.