Hallaron dos cuerpos en un canal de riego tras la desaparición de un joven y su tío

La Policía de Río Negro confirmó el hallazgo de dos cuerpos en un canal de riego de General Enrique Godoy, en la zona de Tres Puentes, luego de la desaparición de un joven de 20 años y su tío de 35.

Las víctimas fueron identificadas como Santiago Martín Obreque y su tío Milton David García, quienes habían sido vistos por última vez el viernes a la madrugada en avenida Colón, del barrio Ingeniero Huergo. Según registraron las cámaras de seguridad, ambos se trasladaban hacia el sur por la Ruta 22 antes de que se perdiera todo rastro.

La denuncia por la desaparición se realizó recién el sábado por la noche, lo que dio inicio al protocolo de búsqueda con equipos especializados. El domingo por la mañana, el cuerpo de Obreque fue hallado en el canal y reconocido por su padre. Horas más tarde, a 800 metros de distancia, se encontró otro cuerpo que sería de García, aunque resta la confirmación oficial de las pericias forenses.

La motocicleta Honda Titan 150 cc color azul, en la que se movilizaban, aún no fue encontrada, de acuerdo con lo informado por el medio LCR de Villa Regina.

En el operativo participaron buzos de Choele Choel y Cipolletti, Bomberos de Huergo y Mainqué, personal de Criminalística y efectivos policiales. Se emplearon drones, canoas y ganchos de rastreo para cubrir distintos sectores del canal.

La principal hipótesis de los investigadores es que tío y sobrino habrían sufrido un accidente en la colectora sur de la Ruta 22, en un sector donde hay un puente y una curva pronunciada. En el lugar se detectaron restos plásticos compatibles con una motocicleta. El cuerpo de Obreque presentaba un golpe en la cabeza, dato que será cotejado en la autopsia.

Mientras tanto, familiares y vecinos acompañaron los rastrillajes durante toda la jornada y permanecieron en la zona mientras avanzaban las tareas de los equipos de emergencia.