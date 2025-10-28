Un escalofriante hallazgo ocurrió en Tucumán. El cuerpo de un contador de 52 años, identificado como José Antonio Romano, fue encontrado dentro del freezer de su vivienda, ubicada en la esquina de avenida Sabio y Virgen del Carmen.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el macabro descubrimiento se produjo este domingo, cuando la hermana de la víctima, preocupada por no tener noticias de él durante varios días, decidió ingresar a la vivienda con una llave. Al abrir el freezer, se encontró con el cuerpo seccionado y envuelto en una frazada, por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

Los investigadores acordonaron la zona y comenzaron las pericias para determinar las circunstancias del crimen. Los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) hallaron manchas de sangre y rastros de arrastre hacia el freezer, aunque no se detectaron señales de pelea ni desorden en el resto de la casa.

Horas antes del hallazgo, la camioneta de Romano había sido encontrada cerrada en el barrio Villa Nueva, cerca de una cancha de fútbol. Además, su hermana había recibido un mensaje sospechoso que encendió las alarmas.

“La mujer notó que no era él quien escribía”, explicó el fiscal Miguel Varela, a cargo de la investigación. Por estas irregularidades, los familiares decidieron ir hasta el domicilio, donde se encontraron con la terrible escena.

Las hipótesis

El fiscal Varela confirmó que la investigación sigue varias líneas. Una de ellas apunta a que Romano habría sido asesinado dentro de su vivienda y luego ocultado en el freezer. “Estamos recolectando testimonios y analizando cámaras de seguridad para establecer quiénes ingresaron al domicilio en las horas previas al crimen”, indicó el funcionario judicial.

Un detalle clave que analizan los investigadores es que la puerta principal estaba cerrada con llave, lo que sugiere que el o los responsables tenían acceso a la casa o conocían a la víctima.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque se investiga si el hecho podría estar vinculado con un posible robo. Se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer la causa y el momento exacto de la muerte.