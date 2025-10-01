Un estremecedor hallazgo sacudió la tranquilidad de una zona rural situada en el límite entre Santo Tomé y Colonia San José, en la provincia de Santa Fe. En el interior de una camioneta Renault Trafic blanca, completamente incinerada, se encontraron restos óseos humanos, lo que abrió una investigación por presunto homicidio.

El vehículo fue localizado poco después del mediodía del martes 30 de septiembre, en un camino rural de orientación norte-sur, a unos 1,5 kilómetros al sur del barrio Casa Sol, cerca de la comuna de San Agustín y próximo a la Autovía Nacional 19.

El descubrimiento comenzó con los llamados de vecinos, que alertaron a la Subcomisaría 11 de San Agustín y, en paralelo, a la Comisaría 12ª, al notar la presencia de la camioneta envuelta en llamas en plena zona rural.

Cuando los agentes policiales llegaron al lugar, encontraron el vehículo casi consumido por el fuego. Fue al inspeccionar la parte trasera que detectaron restos que, a simple vista, parecían humanos.

Dada la gravedad del caso, el fiscal de la Unidad de Homicidios, Andrés Marchi, tomó intervención inmediata. Ordenó el trabajo de peritos forenses, Bomberos Zapadores y distintas divisiones de la Policía de Investigaciones (PDI) para preservar la escena y recolectar evidencias.

Los especialistas confirmaron el hallazgo de huesos calcinados, entre ellos un cráneo, parte de la columna lumbar, un fémur y otros fragmentos óseos. Todo el material fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia que permitirá avanzar en la identificación de la víctima y establecer la causa de muerte.

En las inmediaciones del vehículo, los investigadores incautaron una silla de madera y una chapa patente parcial, ambos elementos considerados evidencias clave. Serán sometidos a estudios en el laboratorio de Criminalística para levantar posibles rastros genéticos que ayuden a reconstruir el caso.

La camioneta, por su parte, permanece bajo custodia policial y será trasladada a dependencias de Criminalística para un relevamiento técnico exhaustivo en busca de indicios adicionales.

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido establecida. El fiscal Marchi dispuso que la investigación se mantenga bajo estricta reserva mientras avanzan las pericias científicas y las tareas para reconstruir cómo llegó el vehículo al lugar y en qué circunstancias se produjo el incendio.