Un estremecedor hallazgo sucedió en Orán, en Salta. Una pareja fue encontrada sin vida en un descampado cercano a la cancha de Huachana, sobre la calle Pueyrredón.

Según informaron medios locales, fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía al ver a dos personas desvanecidas en el lugar. Al llegar, los efectivos constataron que no presentaban signos vitales.

Las autoridades confirmaron que se trataba de una joven de 22 años y un hombre de 32. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde este miércoles se practicaron las autopsias para determinar las causas de muerte.

La investigación

La Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de la fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo, ordenó tomar declaración a vecinos de la zona y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas. Además, se indagan los antecedentes de las víctimas.

En tanto, la Unidad de Investigación UGAP Orán trabaja sobre distintas hipótesis: desde un posible pacto suicida —ya que ambos presentaban signos compatibles con ahorcamiento— hasta un doble homicidio o incluso la intoxicación por sustancias.