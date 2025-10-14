Las autoridades de Entre Ríos confirmaron el hallazgo de un cuerpo desmembrado y sin cabeza cerca de Yerúa, a 35 kilómetros de Concordia, y sostienen que existe un "alto porcentaje" de que se trate de Martín Sebastián Palacio, el remisero desaparecido tras ser contratado por el presunto doble femicida Pablo Laurta.

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, junto al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, se trasladaron este lunes a la zona del hallazgo, un camino vecinal donde peritos trabajaron intensamente.

El hallazgo

El cuerpo, encontrado en avanzado estado de descomposición, carecía de extremidades superiores y cabeza, y estaba sin ropa, según detalló González. El descubrimiento se produjo durante rastrillajes focalizados, dirigidos por la trazabilidad del vehículo utilizado por Laurta. Roncaglia admitió la fuerte presunción: "Por el contexto, creemos en un alto porcentaje que puede tratarse de Martín Palacio, a pesar de que le faltan la cabeza y las extremidades".

La desaparición de Palacio, de 49 años, se remonta al 7 de octubre. Ese día, se encontró con Laurta en la terminal de Concordia para un viaje a Córdoba por el que se había ofrecido 1.5 millones de pesos. El rastro del remís Toyota Corolla se perdió tras un derrotero por rutas secundarias y caminos de ripio, con el destino final en Córdoba, según informó Infobae.

Roncaglia reveló que la última vez que se vio a Laurta —ahora detenido por los femicidios de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio— fue solo en una estación de servicio, cargando combustible. "O sea que Martín ya no estaba con él", afirmó el Ministro.

El hallazgo de los restos se dio gracias a un policía que percibió el fuerte olor a putrefacción que emanaba de una bolsa.

Un "Plan Criminal" conexo

La investigación preliminar sugiere que todo el accionar de Laurta, desde el probable homicidio de Palacio hasta el doble femicidio, obedeció a un "plan criminal" meticulosamente orquestado para sustraer a su hijo.

Roncaglia detalló el derrotero de Laurta tras los crímenes: huyó con el auto de Palacio hacia Uruguay, donde fue capturado. Se supo que el presunto femicida cruzó el Río Uruguay en una piragua que escondió cerca de Puerto Yerúa y que ahora está secuestrada.

En el marco de la causa, la Policía de Entre Ríos confirmó el hallazgo de la billetera de Palacio en la habitación del hotel Berlín de Gualeguaychú, donde Laurta se alojó con su hijo. Además, se realizaron pericias en la habitación, buscando huellas, rastros y analizando dispositivos y un cuaderno que podría arrojar luz sobre el paradero del chofer.

La justicia ahora deberá dirimir la competencia de la causa, dado que el homicidio de Palacio, ocurrido antes del doble femicidio, tiene una conexidad evidente. "Es clarito el matar a alguien para ocultar otro delito o delito futuro... siempre pensando en matar a las mujeres y extraer a su hijo", concluyó Roncaglia.

Los rastrillajes en la zona del hallazgo continuarán para dar con la cabeza y las extremidades superiores del cuerpo. Las autoridades brindarán una conferencia de prensa este martes a las 9.