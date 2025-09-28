Durante una serie de allanamientos, la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a un nuevo implicado en el triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela. Se trata de Ariel Giménez, ciudadano argentino de 29 años, quien fue interceptado cuando regresaba a su domicilio en el mismo distrito donde se descubrió el crimen. Con su captura, ya son seis los detenidos en la causa que investiga los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

De acuerdo con las primeras pesquisas, Giménez no habría participado del secuestro ni de la ejecución de las jóvenes, pero cumplió un rol clave para la organización criminal: fue contratado para cavar el pozo en el que luego enterraron los cuerpos. Según trascendió, el acusado había arrojado su celular días atrás, cuando el caso tomó repercusión pública, lo que dificultó el seguimiento de sus movimientos. Finalmente fue capturado al desconocer que en su vivienda se realizaba un allanamiento.

Esta nueva aprehensión se suma a las realizadas en jornadas anteriores, cuando fueron detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (27, peruano), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), todos argentinos. A ellos se agregó la captura de Víctor Sotacuro Lázaro en la ciudad boliviana de Villazón. Sin embargo, la atención de los investigadores está puesta ahora en dar con Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, sindicado como el autor intelectual y principal responsable del triple crimen.

Por este motivo, Interpol emitió una notificación roja para lograr su ubicación y detención internacional. En el documento se describe que Valverde Victoriano, de nacionalidad peruana y nacido en 2005, actuó en coordinación con otros individuos, aplicando golpes, cortes y un ensañamiento extremo contra las víctimas. La calificación legal que pesa sobre él es la de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, violencia de género y la participación de dos o más personas en concurso real, delitos que conllevan una pena máxima de 35 años de prisión.