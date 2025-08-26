Tras el caso en San Antonio de Areco, donde un hombre asesinó a su expareja y luego se quitó la vida, se reveló que el presunto femicida ya tenía antecedentes graves: había sido condenado por el asesinato del reconocidísimo relacionista público Claudio “La Clotta” Lanzetta en 2001, según confirmó Clarín.

Esteban Alejandro Suárez, de 45 años, apareció muerto junto al cuerpo de su expareja, Florencia Revah (31), dentro de un Chevrolet Onix abandonado en un camino rural de Areco. Se sospecha que cometió un femicidio seguido de suicidio.

La sorprendente y escalofriante revelación es que Suárez ya había sido condenado en marzo de 2003, junto a otros cómplices, por el asesinato del empresario Claudio “La Clotta” Lanzetta, ocurrido en su departamento de Palermo. Suárez había recibido una pena de 10 años de prisión por ese crimen.

Este antecedente se suma a las denuncias previas por violencia de género presentadas por Revah: la primera en febrero de 2021 por lesiones leves agravadas por el vínculo, y otra en abril de este año solicitando una orden de restricción de acercamiento.