La Cámara de Diputados discute este miércoles un proyecto que podría modificar la hora oficial en todo el país. La iniciativa, presentada por el diputado mendocino Julio Cobos, propone regresar al huso -04 GMT, lo que implicaría atrasar una hora los relojes y reabrir el debate sobre el impacto social y económico de este tipo de medidas.

El texto plantea que el cambio permitiría alinear el horario nacional con la posición del sol y contribuiría a disminuir el consumo eléctrico. De aprobarse, Argentina volvería a un esquema que rigió durante gran parte del siglo XX, antes de que en 1969 se estableciera de manera definitiva el actual huso -03 GMT.

Para Cobos, la iniciativa busca corregir un “desfasaje” que genera inconvenientes cotidianos y sobrecostos. “Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial y el huso horario que realmente nos corresponde”, señaló el legislador, quien viene difundiendo este planteo en la red X desde abril.

La discusión sobre el huso horario no es nueva. En 2007 se implementó la Ley 26.350, que instauraba un sistema de horario de invierno y de verano alternando entre -03 GMT y -02 GMT, pero fue suspendido en 2009. Años antes, en 1999, la Ley 25.155 había fijado el huso -04 GMT, aunque fue derogada poco después. Estos antecedentes reflejan la falta de continuidad en la definición horaria del país.

Los fundamentos del proyecto también ponen el foco en la crisis energética global, agravada por la guerra en Ucrania y los conflictos en Medio Oriente. Según el texto, el costo de la energía impacta de manera directa en la economía argentina, por lo que el ajuste horario podría ser una medida complementaria de ahorro.

Otro de los ejes de la propuesta es la integración regional. El documento promueve la coordinación con los países del Mercosur para acordar cambios de hora en fechas comunes, lo que facilitaría la operatoria bancaria, los mercados financieros y el transporte internacional. En particular, se busca reducir la diferencia horaria con Brasil, que suele complicar la logística y el comercio bilateral.

El proyecto también reconoce que parte del territorio argentino se encuentra incluso en la franja del huso -05 GMT. Provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy tienen sectores cordilleranos en esa longitud, aunque el país mantiene de forma uniforme la hora oficial en -03 GMT.

De avanzar la iniciativa, Argentina volvería a un horario histórico que no solo busca ahorrar energía, sino también adaptar la vida cotidiana a la luz solar y mejorar la coordinación con la región.