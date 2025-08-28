El Ministerio de Seguridad de la Nación informó este jueves que fueron identificados tres hombres acusados de haber participado del ataque contra la comitiva presidencial que encabezaba Javier Milei el miércoles por la tarde en Lomas de Zamora. Entre ellos se encuentra un integrante de la barrabrava de Arsenal de Sarandí y dos militantes de organizaciones sociales.

Uno de los principales apuntados es Diego Martín Paz, miembro de la barra disidente de Arsenal, sobre quien pesan restricciones impuestas por el Aprevide y un derecho de admisión por tiempo indeterminado. Según los registros oficiales, Paz acumula antecedentes desde 2017 por resistencia a la autoridad y portación ilegal de armas, además de sanciones en 2021 a pedido del propio club Arsenal por “hechos lesivos para el orden público en Quilmes”.

El segundo identificado es Tiago Román Florentín, de 22 años, militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar, quien fue detenido en el momento del ataque tras arrojar proyectiles contra la camioneta en la que viajaban Milei, su hermana Karina y el diputado José Luis Espert. El joven, domiciliado en Alejandro Korn, permanece alojado en la Comisaría 1° de Lomas de Zamora.

El tercero es José Marcelino Dabrowsky, de 56 años, militante de la agrupación Hijos, acusado de bloquear el paso de la caravana presidencial. Si bien fue detenido de inmediato, la Unidad Fiscal de Instrucción N°4 de Lomas de Zamora resolvió liberarlo a la hora, sin tomar medidas en su contra.

La agrupación

Tras los hechos, el Movimiento Teresa Rodríguez difundió un comunicado bajo el título “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya!”, en el que reconoció la participación de Florentín.

“En el marco de la campaña por la farsa electoral, Milei, Karina y Espert intentaron hacer una caravana en Lomas de Zamora. La bronca y el repudio fueron tales que apenas pudieron pasar saludando arriba de una camioneta”, expresaron.

Además, afirmaron que “Thiago Florentín fue detenido en el marco de esa expresión de bronca popular” y concluyeron con la consigna: “A donde vayan los iremos a buscar”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó directamente al kirchnerismo por lo sucedido: “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo acompañaban. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, escribió en su cuenta de X.