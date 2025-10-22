Implementan nuevo sistema anti drones en las cárceles de Mendoza

Mendoza avanza en el control penitenciario con la implementación del Sistema Integral de Refuerzo de Controles, una plataforma tecnológica de vanguardia que incluye sistema antidrones y monitoreo avanzado para blindar las cárceles provinciales contra el ingreso de elementos ilícitos.

El Ministerio de Seguridad de la vecina provincia inició la fase de ejecución de un ambicioso plan de seguridad carcelaria que busca erradicar el tráfico de objetos prohibidos, como drogas y celulares. El nuevo sistema, que demandó una inversión de $2.334.900.000 (autorizada por Decreto 552 en marzo de 2025), se demostró en el Complejo Almafuerte II, marcando el inicio de la operación de las herramientas de vigilancia más sofisticadas del país.

La ministra Mercedes Rus destacó la relevancia de la iniciativa, señalando que "estas pruebas marcan la etapa de ejecución del sistema antidrones, una herramienta fundamental para el fortalecimiento del control interno y, al mismo tiempo, con la prevención del delito hacia el exterior". La funcionaria enfatizó que el uso de drones para introducir contrabando ha sido un problema detectado en otras jurisdicciones del país, convirtiendo a los servicios penitenciarios en focos de demanda de estupefacientes.

Tecnología de punta contra el crimen aéreo

El Sistema Integral no solo contempla la prohibición de celulares intramuros, sino que suma tecnología de punta para la detección y mitigación. La plataforma antidrones está diseñada para detectar, repeler y geolocalizar aeronaves no tripuladas que intenten violar el espacio aéreo penitenciario.

El subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, explicó la capacidad dual del sistema: "Permite tanto la detección como la mitigación: no solo identificar un dron que sobrevuela el perímetro, sino también localizar el punto exacto desde donde está siendo operado".

Esta funcionalidad es crucial, ya que permite a las fuerzas de seguridad no solo impedir el ingreso del objeto, sino también "dar con la persona que lo maneja, detenerla si fuera necesario y realizar luego un análisis forense del dispositivo", según Biskupovich. El objetivo es claro: "garantizar que nada de lo que la ley prohíbe pueda ingresar por vía aérea a las cárceles de Mendoza".

La plataforma integral cuenta, además, con herramientas para monitorear señales y detectar la presencia de celulares no autorizados en el interior de los penales, con la capacidad de bloquearlos selectivamente.