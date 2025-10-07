La situación de José Luis Espert se complicó aún más. Este martes, la Justicia Federal de San Isidro lo imputó por lavado de dinero en la causa en la que es investigado por cobrar 200.000 dólares del empresario Fred Machado.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó al diputado nacional por lavado de dinero, en el marco de una causa iniciada por Juan Grabois, por el dinero que recibió el diputado en 2020 por parte del empresario Federico “Fred” Machado.

La denuncia presentada por el candidato de Fuerza Patria sostiene que Espert recibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

La imputación se da el mismo día en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó la extradición de Machado a Estados Unidos, ratificando la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén para que sea juzgado en Texas.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostiene que la solicitud estadounidense cumple con las normas internacionales de cooperación judicial y que los cargos imputados a Machado (cinco en total) están suficientemente respaldados.

Entre ellos se incluyen la participación en una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de cocaína, complicidad en la importación ilegal de la droga, asociación ilícita para lavado de activos y conspiración para cometer fraude electrónico.

El empresario habló de su vínculo con el diputado nacional de La Libertad Avanza: “Lo ayudé económicamente porque me dijo que necesitaba aportes”. Agregó: “Nadie del Gobierno me intentó contactar con todo esto”.

Sobre la transferencia de US$200.000, Machado dijo: “Hice un aporte de plata, no US$34 millones, como dice (el denunciante y candidato a diputado K) Juan Grabois. Los US$200.000, se están confundiendo, es porque le cuento a él que tenía un proyecto, que estaba muy desorganizado".

Machado relató, en declaraciones a Radio Rivadavia: “El me dijo que hacía consultorías, pregunté, me dijeron que era muy buen economista. Le dije que podíamos firmar un acuerdo, una asesoría, eran más de US$200.000, (de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala) no me acuerdo la cifra final, sí que eran en cuotas, hicimos un contrato firmado”.

El empresario explicó: “Él me dijo que no podía trabajar hasta que terminara la campaña, le dije que era un trabajo grande, que tenía que contratar un equipo. Yo hice una vez una asesoría con una empresa de Londres, por una reunión fueron como US$150 mil".