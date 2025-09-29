Un trágico incendio ocurrido en un geriátrico de la localidad bonaerense de Junín provocó la muerte de cuatro personas mayores de 80 años y dejó a otros cinco residentes en estado crítico.

El siniestro se desató el viernes por la mañana, entre las 6:30 y las 7, en el establecimiento “Nuevo Amanecer”, ubicado en la calle Nahuel Payún al 300, cerca de la ruta nacional 188.

De acuerdo con medios locales, el fuego se habría originado por una falla en un termotanque y se propagó rápidamente por el edificio. Las víctimas pidieron auxilio de inmediato y, minutos después, llegaron al lugar los Bomberos, Defensa Civil y personal policial.

A causa de las intensas llamas que tomaron gran parte de la estructura, más de 20 residentes debieron ser evacuados de urgencia. Cuatro de ellos fallecieron poco después del siniestro.

Las víctimas fueron identificadas como Darío Crespo (91), Luis Oscar Barri (87) y Edgar Oviedo (82), quienes murieron el mismo viernes tras ser trasladados a un centro de salud local. A ellos se sumó Osvaldo Pugliese (80), que había sido derivado en un avión sanitario a un hospital de Esteban Echeverría y falleció este domingo.

Otros cinco adultos mayores permanecen internados en estado crítico en hospitales de Junín y Nueve de Julio.

El fiscal Martín Laius, a cargo de la UFI N°8, informó que la causa fue caratulada inicialmente como “homicidio culposo en concurso con lesiones culposas”, aunque no descartó un cambio de calificación conforme avance la investigación.

En el marco de la causa fueron detenidas la propietaria del geriátrico, Claudia Soledad Olguín (43), y una empleada del lugar, aunque ambas recuperaron la libertad el mismo viernes y continúan bajo investigación.

Vecinos de la zona señalaron que el establecimiento no contaba con la habilitación correspondiente, un dato que aún no fue confirmado por la Justicia.