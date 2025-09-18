La provincia de Córdoba atraviesa una profunda conmoción tras la muerte súbita de cuatro menores en distintos puntos del territorio, ocurridas en tan solo cinco días. Los casos, registrados en Capilla de los Remedios, Río Tercero, Villa Carlos Paz y la capital provincial, generaron dolor e inquietud en las comunidades educativas y deportivas involucradas.

El hecho más reciente tuvo como víctima a Thian Toledo, un niño de 7 años que falleció el lunes por la noche mientras participaba de un cumpleaños en Río Tercero. Según relató su familia, el pequeño se descompensó de manera repentina y perdió el conocimiento. Fue trasladado al hospital local, donde los médicos intentaron reanimarlo durante 45 minutos sin éxito. La Fiscalía de 2º turno ordenó la autopsia para determinar la causa de muerte.

Horas después se conoció el caso de Lautaro Maineri, de 15 años, quien se desmayó mientras jugaba al truco en la escuela Ipet 251 de la Guarnición Aérea. El joven, arquero del Club Atlético All Boys, fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde se le detectó un coágulo cerebral inoperable. Permaneció en estado vegetativo hasta su fallecimiento. Dirigentes y compañeros lo recordaron como un chico alegre y comprometido con el deporte.

Otro episodio ocurrió en el Club Atlético San Lorenzo, en barrio Las Flores, donde un adolescente de 13 años se descompensó mientras jugaba al fútbol. Pese a los intentos de reanimación con maniobras de RCP y el rápido traslado al Hospital de Niños, los médicos confirmaron su muerte.

La seguidilla comenzó en Villa Carlos Paz, cuando un joven de 13 años sufrió muerte súbita mientras realizaba actividad física en la plaza del barrio Los Eucaliptos. Fue asistido con RCP y trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde se constató su deceso.

Las cuatro muertes se investigan en paralelo bajo la intervención de distintas fiscalías y la Policía Judicial, mientras los equipos médicos intentan determinar las causas exactas de los decesos. En el caso de Thian Toledo, además, la comunidad escolar organizó una colecta solidaria para ayudar a su familia con los gastos del sepelio.