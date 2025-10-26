Insólito: un taxista dio positivo en alcoholemia y descubrieron a su pareja escondida en el baúl
El conductor fue detenido durante un operativo de tránsito y, tras arrojar resultado positivo en el test de alcoholemia, los inspectores hallaron en el baúl del vehículo a una joven de 18 años. La mujer dijo que se escondió allí por decisión propia para controlar a su pareja durante la noche.
Un insólito episodio sorprendió a los agentes de tránsito de la ciudad de Salta durante la madrugada de este sábado, cuando un taxista fue detenido en un control de alcoholemia y los inspectores descubrieron que su pareja estaba escondida en el baúl del auto.
El hecho ocurrió sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club de Gimnasia y Tiro, donde el personal municipal realizaba un operativo de control vehicular. Según informó el medio local El Tribuno, el conductor, que circulaba en sentido norte-sur, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo, lo que llevó a los agentes a revisar el vehículo en detalle.
La sorpresa llegó cuando, al abrir el baúl, los efectivos encontraron a una joven de 18 años oculta bajo una manta. Al ser consultado por los inspectores, el taxista respondió sin dudar: “Es mi señora”.
La mujer, por su parte, explicó que se había escondido voluntariamente para “vigilar a su pareja” durante la noche, ya que sospechaba que podría estar viéndose con otra persona. “Estaba vigilando a mi pareja”, afirmó ante los oficiales. El propio conductor confirmó la versión y agregó: “Ella piensa que voy a estar con otra mujer y quería saber qué hago en la noche”.
El insólito diálogo quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se puede ver a la joven asintiendo y envuelta en una manta dentro del baúl.
Tras el hallazgo, los inspectores labraron un acta de infracción y el taxista fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol y por transporte ilegal de personas, ya que su acompañante viajaba en un lugar no autorizado.