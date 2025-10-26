Un insólito episodio sorprendió a los agentes de tránsito de la ciudad de Salta durante la madrugada de este sábado, cuando un taxista fue detenido en un control de alcoholemia y los inspectores descubrieron que su pareja estaba escondida en el baúl del auto.

El hecho ocurrió sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club de Gimnasia y Tiro, donde el personal municipal realizaba un operativo de control vehicular. Según informó el medio local El Tribuno, el conductor, que circulaba en sentido norte-sur, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo, lo que llevó a los agentes a revisar el vehículo en detalle.

La sorpresa llegó cuando, al abrir el baúl, los efectivos encontraron a una joven de 18 años oculta bajo una manta. Al ser consultado por los inspectores, el taxista respondió sin dudar: “Es mi señora”.

La mujer, por su parte, explicó que se había escondido voluntariamente para “vigilar a su pareja” durante la noche, ya que sospechaba que podría estar viéndose con otra persona. “Estaba vigilando a mi pareja”, afirmó ante los oficiales. El propio conductor confirmó la versión y agregó: “Ella piensa que voy a estar con otra mujer y quería saber qué hago en la noche”.

El insólito diálogo quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se puede ver a la joven asintiendo y envuelta en una manta dentro del baúl.

Tras el hallazgo, los inspectores labraron un acta de infracción y el taxista fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol y por transporte ilegal de personas, ya que su acompañante viajaba en un lugar no autorizado.