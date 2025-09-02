Insólito hallazgo: intentaron ingresar un celular escondido en un tupper con fideos

Un hecho insólito se registró en el Establecimiento Penitenciario Nº 7 de San Francisco, Córdoba. Durante una requisa a los visitantes, personal del Servicio Penitenciario detectó un celular escondido dentro de un recipiente con fideos y salsa.

De acuerdo a lo informado por el organismo dependiente del Ministerio de Seguridad provincial, el aparato estaba camuflado en un doble fondo del tupper, envuelto en cinta aisladora negra y atado a un cartón. Junto con el teléfono también se incautaron un chip, un cargador y un cable USB.

“Controlamos todo minuciosamente ya que puede haber sorpresas. Registrando un paquete, personal penitenciario detectó un aparato de telefonía celular, una plaqueta cargador y un cable USB ocultos en un recipiente de plástico que contenía fideos”, informaron desde el Servicio Penitenciario.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno, que inició una investigación.

Antecedentes

Las autoridades señalaron que este tipo de maniobras son recurrentes. Hace pocos días, en la cárcel de Río Cuarto, dos personas arrojaron desde una moto un paquete que contenía varios teléfonos celulares.

Incluso, la semana pasada, se descubrió a una mujer que intentó ingresar al Establecimiento Penitenciario Nº 5 de San Francisco con cocaína oculta en sus zapatillas. El hecho fue advertido mediante un control con el bodyscanner, que permitió hallar diez envoltorios de nylon con una sustancia blanca compatible con clorhidrato de cocaína. La situación derivó en la intervención inmediata de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).