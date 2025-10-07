La provincia de Neuquén mantiene un operativo integral de búsqueda para dar con el paradero de Azul Mía Natasha Semeñenko, de 49 años, desaparecida desde el 25 de septiembre, día en que cumplió años. La denuncia por su desaparición fue radicada el 30 de septiembre en la Comisaría 16, según informó el Ministerio de Seguridad provincial.

Azul trabajaba en la Dirección Provincial de Protección contra las Violencias de Neuquén, área que gestiona el Centro de Atención a la Víctima (CAV). Su ausencia generó fuerte preocupación en su entorno laboral, un espacio que acompaña a personas en situación de vulnerabilidad.

El jueves 25 de septiembre, Azul asistió a un turno médico en el Hospital Castro Rendón. A partir de ese momento, se perdió todo rastro de ella.

Su entorno notó su ausencia al día siguiente, cuando no concurrió a un nuevo turno médico programado para el 26 de septiembre en el mismo hospital. La falta de comunicación encendió las alarmas entre familiares, amistades y colegas.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que la denuncia, realizada varios días después por una amiga, pone de relieve la importancia de las redes de apoyo para detectar tempranamente situaciones de riesgo.

Como en todo caso de búsqueda de mujeres adultas, se activaron de inmediato los protocolos específicos con perspectiva de género, garantizando una búsqueda diligente y con la máxima celeridad. El operativo se concentró en la zona ribereña de Neuquén, ya que el último registro del celular de Azul se produjo allí, antes de quedar inactivo.

A partir de esa información, la Policía de Neuquén desplegó un amplio operativo que incluye rastrillajes terrestres y fluviales, con la participación de Bomberos, equipos especializados, canes y personal montado.

Además, se realizan entrevistas con familiares, amistades y vecinos, y se analizan dispositivos personales secuestrados, como su computadora y teléfono. El comisario general Dante Catalán informó que la búsqueda se concentra en la zona ribereña de la capital neuquina, particularmente en los sectores de Paimún, Chocón, Tronador y la península Hiroki, donde se registró el último impacto de antena del celular de Azul el 25 de septiembre a las 4:20 de la madrugada.

Catalán señaló que Azul residía hasta el 10 de septiembre en el barrio Hipódromo, para luego mudarse al barrio Confluencia, por lo que también se relevó a personas de su entorno en ambos sectores.

“Desde el momento en que se notificó su desaparición, las tareas de búsqueda estuvieron coordinadas con Migraciones, Tránsito Nacional y la CNRT, pero hasta ahora no hay novedades”, detalló el jefe policial.

Consultado sobre el relevamiento de cámaras de seguridad, indicó que el análisis continúa en curso y que, si bien hubo testimonios de personas que creen haberla visto el 27 de septiembre, esa información no ha podido confirmarse. “La evidencia más certera sigue siendo la geolocalización de su celular en la zona ribereña. Después de ese día, el teléfono quedó apagado y no volvió a haber actividad en sus redes sociales”, precisó.