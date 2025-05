El dramático episodio ocurrió durante la tarde del jueves. La mujer, madre de dos niñas de 6 y 8 años, caminaba rumbo a su casa luego de dar clases en la Escuela Secundaria Nº 28, cuando un auto gris se le cruzó en el camino. Un hombre descendió del vehículo con un cuchillo —que se le cayó al bajar— e intentó capturarla.

Lejos de quedarse paralizada, la víctima escapó corriendo y comenzó a gritar desesperadamente. Se aferró a la reja de una vivienda mientras pedía ayuda. Los vecinos, alertados por los gritos, salieron rápidamente a socorrerla. Ante la presencia de otras personas, el atacante volvió al auto y huyó.

“No fue un intento de robo. Ella llevaba su mochila, el celular y su computadora, pero en ningún momento intentó quitárselas. Él quería llevársela”, aseguró Javier, su marido, en diálogo con TN. “Le dijo ‘vení para acá’ y ella salió corriendo”.

Según se observa en los videos, el sospechoso venía siguiendo a la docente desde cuadras antes. En una de las grabaciones, se ve el momento exacto en que detiene el auto, baja con intención de secuestrarla y se produce el desesperado intento de la mujer por salvarse.

La familia ya realizó la denuncia correspondiente en la comisaría de la zona. Piden que se identifique al agresor, al menos a través de la patente del vehículo, y que no quede impune. “Quedó muy asustada, muy traumada. Queremos que este tipo no ande suelto por la calle para que no le pase lo mismo a otra chica”, expresó Javier.

“La Policía llegó rápido, pero la inseguridad está complicada en todos lados. Cuando te toca de cerca, te lo replanteás distinto. Ella es docente, ¿cómo vuelve a salir tranquila a la calle?”, se preguntó con angustia.

Por último, destacó la reacción de su esposa, que fue clave para salvarse. “Por suerte ella gritó, reaccionó. Hay muchas personas que se paralizan. Si se hubiera quedado quieta, él la metía al auto y se la llevaba. Hay que caminar con cuidado”.