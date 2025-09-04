Intentó robar y lo atacó una jauría: descubrieron que tiene un enorme prontuario criminal

Un dramático episodio les sacudió a los vecinos de Yerba Buena, Tucumán. Un hombre de 30 años, conocido como “Cachito”, ingresó al domicilio de una mujer tras saltar la tapia perimetral y fue atacado por una jauría de 15 perros que lo dejaron gravemente herido.

El hecho ocurrió cerca de las 11.30, cuando la dueña de casa, que vive con su hermana —ambas mayores de 70 años—, escuchó gritos y ladridos en el fondo de la propiedad. Al salir, encontró al hombre desnudo, rodeado por los animales que lo mordían en distintas partes del cuerpo.

“Intenté calmarlos con palos, pero no podía. Fueron los vecinos quienes lograron dispersarlos”, relató la propietaria.

El joven sufrió lesiones de extrema gravedad, principalmente en la zona genital, el cráneo y otras partes del cuerpo. Fue trasladado de urgencia al Centro de Salud, donde permanece internado con pronóstico reservado.

El ataque disparó versiones contrapuestas entre la familia del herido y los vecinos del barrio. La madre de “Cachito” aseguró que su hijo no intentaba robar, sino que había ingresado al domicilio de una vecina para cortar naranjas, como lo hacía habitualmente.

En cambio, la propietaria de la vivienda señaló que nunca le dio permiso para ingresar y que por eso lo denunció. No obstante, no indicó que le hubiera robado objetos ni que la hubiera amenazado.

Los antecedentes del hombre también alimentaron la polémica. Según medios locales, “Cachito” tiene 18 causas judiciales por distintos hechos de robo —varios agravados por violencia— además de denuncias por amenazas y portación de armas.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I Nominación, a cargo de la fiscal María Paula Bellomino. Fue caratulado como tentativa de hurto con escalamiento y lesiones por mordidas.