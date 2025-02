Paloma Gallardo de 16 años y Josué Salvatierra de 14 desaparecieron el jueves pasado y sus cuerpos aparecieron el sábado con evidentes signos de un ataque. Los investigadores tratan de reconstruir cómo fueron sus últimos minutos y si hubo un atacante que los siguió o los encontró en el descampado donde fueron hallados sin vida en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.

La chica había salido con una botella de agua y $7000 el jueves con el objetivo de ir a encontrarse con Josué para ir al gimnasio según sus familiares. Junto a el caminaron hacia un descampado ubicado en calles Arturo Capdevila y Colectora de Ruta 36. Eso muestra un video al que tuvo acceso el canal de noticias TN.

A última hora del jueves como los padres de Josué no tenían novedades de él fueron a buscarlo a casa de la chica, pero como no encontraron nada y no respondían los mensajes radicaron la denuncia. Los buscaron en una plaza que siempre solían frecuentar pero tampoco estaban en el lugar.

Los investigadores tratan de recavar datos de cámaras de seguridad de la zona para determinar si quien asesinó a los adolescentes los siguió o directamente los sorprendió dentro del descampado donde aparecieron sus cuerpos. Sus familiares aseguraron que siempre hacían el mismo recorrido para ir al gimnasio que queda a 10 cuadras de sus casas. Sospechan de que fueron abordados en ese camino y por eso nunca llegaron a destino.

El abogado de la famlia del chico, Carlos Dieguez, aseguró en TN que hay que determinar si donde fueron encontrados es la escena primaria del crimen y a partir de ahí iniciar la investigación.

La carátula es robo y homicidio criminis causa, entendiendo que quien los abordó les robó y los mató para ocultar el hecho. El abogado de la familia de Josué planteó una teoría diferente que es que los chicos vieron algo que no tenían que ver y por eso se robaron sus celulares y huyeron.

Ambos presentaban traumatismos de cráneo sin otras lesiones de violencia extrema en otras partes de su cuerpo. Creen que para asesinarlos utilizaron una piedra de gran tamaño que estaba en el mismo lugar del hecho.