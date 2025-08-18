Investigan la muerte de un hombre luego de ser detenido

Un trágico episodio ocurrido este domingo en Mendoza, más precisamente en la localidad de Agrelo es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios, a cargo del fiscal Gustavo Pirrello.

En este contexto, un hombre de 30 años perdió la vida mientras era trasladado por efectivos de la Comisaría 48ª, tras protagonizar una serie de incidentes en la vía pública.

De acuerdo con fuentes consultadas por el diario El Sol, la situación comenzó pasadas las 14, cuando el 911 recibió al menos una docena de llamados alertando sobre un sujeto que se encontraba alterado en plena calle. Dos efectivos acudieron al lugar y lograron reducirlo. Sin embargo, una vez dentro del móvil policial, el hombre volvió a exaltarse, comenzó a golpear la estructura divisoria del calabozo e incluso habría intentado arrebatar el arma reglamentaria a uno de los agentes.

Ya en la sede policial, y tras permanecer algunas horas detenido, el hombre se descompensó. De inmediato se convocó al Servicio de Emergencia Coordinado (SEC): los médicos lo asistieron y le practicaron maniobras de reanimación, pero finalmente fue declarado muerto a las 18.20 en el hospital.

El fiscal Pirrello ordenó la intervención de la Policía Científica para realizar un peritaje preliminar sobre el cuerpo y determinar si presentaba lesiones visibles. Además, se dispuso la correspondiente autopsia para establecer las causas exactas de la muerte.

Los policías que intervinieron en el operativo fueron convocados a declarar en la Oficina Fiscal y, en cumplimiento de los protocolos, se les retiraron momentáneamente las armas y el chaleco antibalas. También se notificó a la Inspección General de Seguridad (IGS), tal como se establece en los procedimientos que se activan ante fallecimientos ocurridos durante actuaciones policiales.

Con información de Diario El Sol de Mendoza.