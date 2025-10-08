Javier Milei llega a Mendoza en un operativo cápsula

La llegada del presidente Javier Milei a Mendoza fue confirmada oficialmente para este jueves 9 de octubre, en una visita que combinará actividad institucional y política en el sur provincial. Durante la mañana y el mediodía, el mandatario participará de un almuerzo con las fuerzas vivas en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, donde también tomarán la palabra el gobernador Alfredo Cornejo, el intendente Omar Félix y el presidente de la Cámara de Comercio local.

El encuentro reunirá a empresarios y productores de la región, varios de ellos con posiciones críticas frente a las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional. En un contexto de desaceleración de la actividad y cierre de plantas industriales —entre ellas, una fábrica de latas de hojalata que recientemente se trasladó al exterior—, la expectativa del sector productivo está centrada en posibles anuncios o señales de alivio económico.

La escala de Milei en San Rafael se dará, además, en un territorio políticamente desafiante: el departamento es gobernado por el peronismo desde hace más de dos décadas, y su electorado no forma parte del núcleo más afín al oficialismo nacional. La visita, en ese marco, es leída como una jugada estratégica para reforzar presencia en distritos históricamente adversos. Luis Petri, como es de esperar, será parte de la comitiva que llegue con el primer mandatario a la vecina provincia. El mendocino es candidato por LLA a diputado, actualmente está al frente del Ministerio de Defensa.

En términos electorales, la provincia fue uno de los bastiones del libertario en el ballottage de 2023, cuando obtuvo más del 70 % de los votos frente a Sergio Massa. Sin embargo, analistas locales advierten que hoy sería difícil repetir aquella performance, por lo que la gira apunta a consolidar apoyo en provincias clave como Mendoza, Córdoba y Santa Fe.

El operativo de seguridad será riguroso: una vez aterrizado en el aeropuerto provincial, el presidente será trasladado en helicóptero hasta San Rafael, donde permanecerá bajo estricta custodia ante posibles manifestaciones. El regreso a Buenos Aires se realizará bajo el mismo esquema de traslado.

Polémica

Por su parte, y fiel a su estilo descarnado, la vice gobernadora de Mendoza Hebe Casado aseguró que este jueves, en el marco de la visita de Milei a San Rafael, podrían ocurrir incidentes por la razón de que los hermanos Félix, el intendente Omar y su hermano Emir, candidato a diputado nacional pertenecen al peronismo mendocino.

Esta declaración, la realizó la funcionaria en los micrófonos de LVDiez, en el programa Opinión. Casado tomó como ejemplo los desmanes ocurridos en varios actos de la campaña electoral de La Libertad Avanza en distintos puntos del país.

La vice de Alfredo Cornejo señaló que la visita de Milei al Sur es “de importancia relevante” en lo institucional, lo hará “en territorio hostil”, ya que es gobernado por el peronismo desde hace más de 20 años.

“Ellos (por los Félix) hacen las acciones útiles para que tenga alguna repercusión negativa, los conozco desde hace 20 años”, remarcó sin dudas Casado, que es oriunda de San Rafael. Y puso como ejemplo que en la reciente marcha por el financiamiento de las universidades, en San Rafael hubo 200 militantes del municipio que se congregaron “para hacer desmanes en el kilómetro cero, encabezados por ellos. Fue una imagen bastante fea”, consideró.