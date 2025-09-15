El presidente Javier Milei le tomó juramento este lunes a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior. La ceremonia comenzó a las 11:45 en Casa Rosada y contó con la presencia de gran parte del Gabinete nacional, además de familiares del flamante funcionario, ubicados en primera fila.

En el acto estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y los ministros Luis Petri, Guillermo Francos, Luis Caputo, Gerardo Werthein y Mariano Cúneo Libarona. Al finalizar, Milei saludó a la familia de Catalán.

La agenda presidencial continuaba este lunes por la tarde con la grabación de la cadena nacional en la que se anunciará el proyecto de Presupuesto 2026. La emisión fue programada para las 21 horas.

Además, el mandatario tenía previsto encabezar reuniones de la mesa política nacional de La Libertad Avanza y de su versión bonaerense.