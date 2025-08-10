El presidente Javier Milei sorprendió durante su último discurso en cadena nacional al utilizar una frase célebre de la película Batman: El caballero de la noche para ilustrar la tensión política entre el oficialismo y la oposición. El guiño cinematográfico no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“Esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable pelea contra un objeto inamovible”, dijo el mandatario, repitiendo casi textualmente una de las líneas más recordadas del film dirigido por Christopher Nolan. En la cinta, estrenada en 2008, la frase es pronunciada por el Guasón, interpretado por Heath Ledger, al enfrentarse a Batman, encarnado por Christian Bale.

Milei llevó el concepto al terreno político para describir los primeros dos años de su gestión. “¿Qué pasaría si una fuerza imparable se choca con un objeto inamovible?”, planteó desde el Salón Blanco de Casa Rosada, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y otros miembros del equipo económico.

Sin embargo, el detalle no pasó inadvertido: en la película, la “fuerza imparable” era el propio Joker, mientras que el “objeto inamovible” representaba a Batman y sus principios. La curiosa elección de metáfora generó un intenso debate entre quienes celebraron el recurso y quienes cuestionaron la comparación.